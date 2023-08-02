Радимов сравнил потерю Малкома для «Зенита» с уходом Месси из «Барселоны»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался о переходе форварда сине-бело-голубых Малкома в «Аль-Хиляль».

«Сильно ли ослабит уход Малкома «Зенит»? Уходит лучший игрок и лучший бомбардир прошлого сезона — конечно, ослабит. Он был вписан в игровую модель, был на пике. Как «Барселона» ослабла без Месси, так и тут. Потребуется определённое время, чтобы подписать других футболистов на замену бразильцу», — приводит слова Радимова RT.

«Аль-Хиляль» объявил о переходе 26-летнего бразильца 26 июля. Малком подписал с клубом из Саудовской Аравии контракт до 2027 года. Сообщалось, что «Зенит» получил за него 60 миллионов евро.