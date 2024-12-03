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Сегодня, 19:30

Семин назвал новость об интересе «Монако» к Файзуллаеву агентскими сказками

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Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Монако» к полузащитнику ЦСКА Аббосбеку Файзуллаеву.

«Если предложение действительно поступит, то самому Файзуллаеву этот переход будет интересен. Это возможность поиграть в другой команде на ином уровне. Но, честно — пока я не верю. Это агентские сказки, пока мы не увидим официального предложения», — сказал Семин «СЭ».

Контракт Файзуллаева с ЦСКА действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 21-летний полузащитник провел 15 матчей в Мир РПЛ, отметившись 2 голами и 3 ассистами.

Денис Сафронов

Юрий Семин
ФК Монако
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
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 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
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 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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