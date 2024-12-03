«Пари НН» и Романцев намерены продолжить сотрудничество в 2025 году

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос «СЭ» о продолжении сотрудничества с советником клуба, бывшим главным тренером «Спартака» и сборной России Олегом Романцевым.

«Встреча планируется. Пока даты нет. Стороны настроены продолжить сотрудничество на следующий год», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

70-летний Романцев занимает пост советника нижегородского клуба с декабря 2023 года. Его контракт рассчитан до конца 2024 года.