Галактионов: «Не хотелось бы обсуждать проблемы «Локомотива» публично. Мы их знаем»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о проблемах железнодорожников.

«Мы знаем свои проблемы, но нам бы не хотелось бы обсуждать их публично. Знаем, что нам внутри надо переделать, и для этого потребуется дополнительное время», — цитирует Галактионова Vseprosport.

После 17 туров РПЛ «Локомотив» набрал 34 очка и занимает 4-е место в таблице, уступая «Спартаку» по дополнительным показателям.