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Сегодня, 19:25

Галактионов: «Не хотелось бы обсуждать проблемы «Локомотива» публично. Мы их знаем»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о проблемах железнодорожников.

«Мы знаем свои проблемы, но нам бы не хотелось бы обсуждать их публично. Знаем, что нам внутри надо переделать, и для этого потребуется дополнительное время», — цитирует Галактионова Vseprosport.

После 17 туров РПЛ «Локомотив» набрал 34 очка и занимает 4-е место в таблице, уступая «Спартаку» по дополнительным показателям.

Источник: vseprosport.ru
Михаил Галактионов
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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