27 сентября, 19:57

Кузяев — о возвращении в РПЛ: «Не было хороших вариантов в Европе»

Микеле Антонов
Корреспондент

Полузащитник «Рубина» Далер Кузяев ответил на вопрос о своем возвращении в РПЛ.

32-летний россиянин дебютировал за казанцев в матче против «Локомотива» (0:1) в 10-м туре.

— Второй сезон [в «Гавре»] получился скомканным, мало играл, получил травму. Не было хороших вариантов в Европе. Были предложения из Азии, экзотических стран, из Турции, но я решил что РПЛ намного выше уровнем этих чемпионатов. И я вернулся. «Зенит»? Мы в хороших отношениях, общались все время, что находился во Франции. Но сейчас я оказался в «Рубине», чему я очень рад, — сказал Кузяев.

Кузяев стал игроком «Рубина» в сентябре. Он находился в статусе свободного агента после ухода из французского «Гавра» летом.

  • Саша

    Кузяева только такие "большие клубы" как гегемон "Гавр" и клубы пердива Европы могут пригласить. Рахимовский "Рубин" недалеко от гаврошей Франции находится. Будет биться с Кузяевым чтобы не вылететь в пердив.

    28.09.2025

  • Чернобог

    Очередного сбитого лётчика не стали брать в плен, а сдали обратно на родину как непригодный нелеквид.

    27.09.2025

  • lvb

    Кузяев что, всерьез считал что у него могут быть "хорошие варианты в Эуропе"? Это смешно.)

    27.09.2025

  • (Точный счёт Матчей)

    27.09.2025

