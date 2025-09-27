Кузяев — о возвращении в РПЛ: «Не было хороших вариантов в Европе»

Полузащитник «Рубина» Далер Кузяев ответил на вопрос о своем возвращении в РПЛ.

32-летний россиянин дебютировал за казанцев в матче против «Локомотива» (0:1) в 10-м туре.

— Второй сезон [в «Гавре»] получился скомканным, мало играл, получил травму. Не было хороших вариантов в Европе. Были предложения из Азии, экзотических стран, из Турции, но я решил что РПЛ намного выше уровнем этих чемпионатов. И я вернулся. «Зенит»? Мы в хороших отношениях, общались все время, что находился во Франции. Но сейчас я оказался в «Рубине», чему я очень рад, — сказал Кузяев.

Кузяев стал игроком «Рубина» в сентябре. Он находился в статусе свободного агента после ухода из французского «Гавра» летом.