Семин может остаться в «Локо»

Как стало известно «СЭ», переговоры между руководством «Локомотива» и Юрием Семиным по поводу назначения 73-летнего специалиста на почетную должность продвинулись достаточно далеко.

Не исключено, что легенда красно-зеленых примет предложение и в том или ином качестве останется в клубе.

Напомним, что контракт Семина как главного тренера заканчивается 31 мая, и продлен не будет. В ближайшее время железнодорожники должны объявить о заключении договора с 40-летним сербом Марко Николичем. (Вячеслав Короткин)