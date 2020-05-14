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Семин может остаться в «Локо»

11:38
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», переговоры между руководством «Локомотива» и Юрием Семиным по поводу назначения 73-летнего специалиста на почетную должность продвинулись достаточно далеко.

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Не исключено, что легенда красно-зеленых примет предложение и в том или ином качестве останется в клубе.

Напомним, что контракт Семина как главного тренера заканчивается 31 мая, и продлен не будет. В ближайшее время железнодорожники должны объявить о заключении договора с 40-летним сербом Марко Николичем. (Вячеслав Короткин)

Юрию Семину&nbsp;&mdash; 73!

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