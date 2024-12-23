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Сегодня, 20:46

Стали известны результаты голосования по кандидатам от РПЛ в исполком РФС

Камила Абдурахманова
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На общем собрании РПЛ были утверждены кандидаты в исполком РФС по квоте представителей клубов высшего дивизиона, сообщает «РБ Спорт».

Среди утвержденных кандидатов вице-президент и генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров, президент «Ростова» Арташес Арутюнянц и председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.

Итоги голосования по кандидатам в исполком выглядят так:
Ахмед Айдамиров — 15 голосов; Арташес Арутюнянц — 13 голосов; Дмитрий Гафин — 11 голосов; Александр Медведев — 9 голосов.

На общем собрании клубов РПЛ единогласно решили поддержать выдвижение Александра Дюкова кандидатом на пост президента РФС.

Источник: «РБ Спорт»
РПЛ
РФС
Александр Дюков
Арташес Арутюнянц
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
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