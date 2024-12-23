Стали известны результаты голосования по кандидатам от РПЛ в исполком РФС

На общем собрании РПЛ были утверждены кандидаты в исполком РФС по квоте представителей клубов высшего дивизиона, сообщает «РБ Спорт».

Среди утвержденных кандидатов вице-президент и генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров, президент «Ростова» Арташес Арутюнянц и председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.

Итоги голосования по кандидатам в исполком выглядят так:

Ахмед Айдамиров — 15 голосов; Арташес Арутюнянц — 13 голосов; Дмитрий Гафин — 11 голосов; Александр Медведев — 9 голосов.

На общем собрании клубов РПЛ единогласно решили поддержать выдвижение Александра Дюкова кандидатом на пост президента РФС.