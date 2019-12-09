Семен Андреев: «В комитет по этике пока не поступало обращений по поводу слов Гинера»

Глава комитета по этике Российского футбольного союза Семен Андреев пока не подтвердил информацию о том, что комитет рассмотрит высказывания президента ЦСКА Евгения Гинера в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

Ранее глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что слова Гинера в адрес Егорова рассмотрит комитет по этике.

— Мы рассматриваем только заявления и обращения президента РФС, бюро исполкома и президента лиги. Не Хачатурянц, а другие органы определяют, будет ли комитет по этике рассматривать тот или иной инцидент, — сказал Андреев.

— На данный момент в комитет не поступало обращений по поводу слов Гинера?

— Нет, обращений пока не было. Обращение Хачатурянца недействительно.

После матча 19-го тура чемпионата России «Краснодар» — ЦСКА (1:1) Гинер выступил с резкой критикой деятельности Егорова, заявив, в частности, что глава департамента судейства «должен застрелиться». (Иван Торопцев)

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