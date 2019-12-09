Высказывания Гинера в адрес ДСИ рассмотрит комитет по этике РФС

Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что высказывания президента ЦСКА Евгения Гинера в адрес Департамента судейства и инспектирования (ДСИ) рассмотрит комитет по этике РФС.

— Публичные заявления Президента ФК ЦСКА Евгения Гинера, допущенные после матча Краснодар — ЦСКА в адрес Департамента судейства и инспектирования, рассмотрит Комиссия по этике РФС. Считаю, что подобные высказывания, независимо от произошедшего на футбольном поле, недопустимы, так как противоречат этическим нормам РФС и наносят ущерб имиджу российского футбола. Все подобные случаи будут выноситься на рассмотрение Комиссии по этике и виновные лица будут нести ответственность на основании принятых Комиссией по этике решений.

После завершения первой части чемпионата мы проанализируем работу каждого судьи и инспектора, а в первом квартале 2020 года РФС готовит к внедрению единый рейтинг арбитров и инспекторов, который позволит справедливо оценить качество их работы и создать прозрачную систему назначений на матчи, — сказал Хачатурянц.

Ранее Гинер публично раскритиковал работу арбитров в этом сезоне и деятельность их главы Александра Егорова.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр