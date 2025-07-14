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14 июля 2025, 22:05

Семак объяснил ситуацию с тремя футболистами «Зенита», которые сыграли за «Войводину»

Алина Савинова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему три футболиста питерской команды вышли на товарищеский матч против «Войводины» в форме сербского клуба.

В понедельник сине-бело-голубые обыграли «Войводину» (2:0) в Санкт-Петербурге. Команды провели друг с другом второй матч за два дня — 13 июля «Зенит» разгромил соперника со счетом 7:1.

«Сегодня утром представители «Войводины» попросили предоставить им троих игроков. Мы, конечно, думали, что ребята начнут в стартовом составе, что сопернику совсем не хватает игроков, совсем все плохо. Но оказалось не так. И в принципе достаточно хороший состав вышел у них в первом тайме. Хотелось бы, чтобы наши ребята больше получили игровой практики, имею в виду Лобова и Волкова прежде всего. Но здесь отсутствие коммуникации повлияло на количество игрового времени. «Войводина» попросила усилить, мы, конечно, постарались дать хороших игроков, чтобы качество игры у них не терялось», — приводит пресс-служба питерского клуба слова Семака.

Сине-бело-голубые завершили летние тренировочные сборы. В 1-м туре РПЛ сезона-2025/26 клуб из Санкт-Петербурга сыграет против «Ростова» 20 июля.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
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Сергей Семак
РПЛ
ФК Войводина
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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