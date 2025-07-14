Семак объяснил ситуацию с тремя футболистами «Зенита», которые сыграли за «Войводину»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему три футболиста питерской команды вышли на товарищеский матч против «Войводины» в форме сербского клуба.

В понедельник сине-бело-голубые обыграли «Войводину» (2:0) в Санкт-Петербурге. Команды провели друг с другом второй матч за два дня — 13 июля «Зенит» разгромил соперника со счетом 7:1.

«Сегодня утром представители «Войводины» попросили предоставить им троих игроков. Мы, конечно, думали, что ребята начнут в стартовом составе, что сопернику совсем не хватает игроков, совсем все плохо. Но оказалось не так. И в принципе достаточно хороший состав вышел у них в первом тайме. Хотелось бы, чтобы наши ребята больше получили игровой практики, имею в виду Лобова и Волкова прежде всего. Но здесь отсутствие коммуникации повлияло на количество игрового времени. «Войводина» попросила усилить, мы, конечно, постарались дать хороших игроков, чтобы качество игры у них не терялось», — приводит пресс-служба питерского клуба слова Семака.

Сине-бело-голубые завершили летние тренировочные сборы. В 1-м туре РПЛ сезона-2025/26 клуб из Санкт-Петербурга сыграет против «Ростова» 20 июля.