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Семак заявил, что у него нет конфликта с Дзюбой

09:58
Артем Дзюба и Сергей Семак. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба и Сергей Семак. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак 10 февраля в интервью «Чемпионату» заявил, что у него нет конфликта с нападающим питерцев Артемом Дзюбой.

«Никаких проблем с Артемом у меня не было и нет. Вопросы возникают ко всем — и они так же естественны, как и любые вопросы в семье. У меня ни с кем нет недопонимания и тем более конфликтов. Мы работаем в одной лодке и добиваемся одной цели», — отметил российский специалист.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 41 очков.

В нынешнем сезоне чемпионата России 32-летний Дзюба провел 17 матчей ,в которых забил 11 мячей и отдал 5 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/article-4264753-sergej-semak-pro-dzyubu-roditelej-v-luganske-lyubov-k-peterburgu-i-zenit-v-lige-chempionov.html?utm_source=copypaste

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