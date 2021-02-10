Семак заявил, что у него нет конфликта с Дзюбой

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак 10 февраля в интервью «Чемпионату» заявил, что у него нет конфликта с нападающим питерцев Артемом Дзюбой.

«Никаких проблем с Артемом у меня не было и нет. Вопросы возникают ко всем — и они так же естественны, как и любые вопросы в семье. У меня ни с кем нет недопонимания и тем более конфликтов. Мы работаем в одной лодке и добиваемся одной цели», — отметил российский специалист.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 41 очков.

В нынешнем сезоне чемпионата России 32-летний Дзюба провел 17 матчей ,в которых забил 11 мячей и отдал 5 результативных передач.