Семак объяснил, почему «Зенит» неудачно выступает в еврокубках

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему его команда неудачно выступает в еврокубках.

— Можно сказать, что «Зенит» не выигрывает в Европе, потому что сложно найти качественных российских футболистов? — вопрос Семаку.

— Это одна из проблем, — приводит «Чемпионат» слова Семака. — В прошлом сезоне нам для выхода из группы не хватило совсем немного, в этом же не получилось по многим причинам. Во-первых, где-то не хватило везения, где-то повлияли ошибки. Во-вторых, мы играли в коронавирусное время почти без подготовки. Когда выходили полноценным составом — с точки зрения игры выглядели нормально. А выезды с «Лацио» и «Брюгге» пришлись на пиковую ситуацию, когда потеряли основных игроков.

Плюс лимит. Думаю, и «Локомотив», и «Краснодар» в последнее окно пытались подписать всех российских игроков, которых можно взять. А уровень молодых игроков что в «Локомотиве», что в «Краснодаре», что в «Зените», естественно, отличается от уровня основы.

Под руководством Семака «Зенит» на протяжении двух сезонов подряд не смог преодолеть групповой турнир Лиги чемпионов. В сезоне-2019/20 команда из Санкт-Петербурга с 7 очками заняла 4-е место в группе с «Лейпцигом», «Лионом» и «Бенфикой». В сезоне-2020/21 сине-бело-голубые с 1 очком также стали четвертыми в группе с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге».