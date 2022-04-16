Семак заявил, что Сутормин находится не в оптимальной форме

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после завершения матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (3:1) объяснил выбор игрока на позиции правого защитника.

— Два матча подряд на правом фланге обороны выходят футболисты, для которых эта непрофильная позиция. При этом Сутормин остается в запасе. Почему предпочитаете ему других игроков?

— Потому что Сутормин сейчас не в оптимальной форме. Кузяев при четырех защитниках на этой позиции выглядит лучше. Мостового мы использовали там фрагментарно при игре в три центральных защитника.