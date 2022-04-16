«Игра была немного рваная. Пища для размышлений есть». Семак — о победе над «Уралом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (3:1).

«В первую очередь хочу поздравить команду и болельщиков с победой, важные три очка. По качеству игра была немного рваная. Какими-то отрезками демонстрировали хороший футбол. Иногда сбавляли обороты, не хватало движения и агрессии, чтобы играть более активно. Пища для размышлений есть. Будем двигаться дальше и готовиться к следующим матчам», — рассказал Семак.

После победы «Зенит» (55 очков) остался лидером турнирной таблицы Тинькофф РПЛ и увеличил отрыв от ближайшего преследователя, «Динамо», до трех очков. «Урал» идет пятнадцатым, имея в активе 21 очко.