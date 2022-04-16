Семак высказался о будущем защитника Алипа в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после завершения матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (3:1) рассказал о перспективах защитника Нарулы Алипа в команде.

— Сегодня Алип впервые вышел в старте в РПЛ. Как вам его сегодняшняя игра? Вы бы хотели, чтобы он в следующем сезоне играл за «Зенит»?

— Нуралы сегодня смотрелся хорошо. Во время сборов у нас было мало времени, чтобы поближе познакомиться, поэтому он не так часто до этого выходил. Но своей игрой он заслужил, чтобы быть сегодня в стартовом составе. Он оставляет приятное впечатление. У тренерского штаба к Алипу нет никаких вопросов.

Добавим, что 22-летнего казахстанца лидер РПЛ арендовал до конца 2022 года с правом выкупа.