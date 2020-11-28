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Семак заявил, что Оздоев и Вендел вряд ли серьезно помогут в матче с «Брюгге»

17:19
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 16-го тура премьер-лиги, в котором сине-бело-голубые сыграли вничью с «Арсеналом» (0:0).

— Какие шансы у Вендела и Оздоева восстановиться к матчу с «Брюгге»?

— Посмотрим. Даже если они восстановятся, то их состояние, естественно, будет далеко от идеального и вряд ли они смогут серьезно помочь.

— В конце второго тайма вы, вроде бы, собирались делать двойную замену, но на поле вышел Шамкин. Там случилась какая-то неразбериха?

— Нет, мы не планировали двойную замену. Хотели выпустить Крапухина, но решение поменяли — выпустили Шамкина. (Гоша Чернов)

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