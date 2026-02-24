В РПЛ рассказали о состоянии полей перед возобновлением чемпионата

Пресс-служба РПЛ прокомментировала состояние полей перед возобновлением чемпионата России-2025/26.

«РПЛ в штатном режиме готовится к возобновлению сезона и, разумеется, учитывает сложные погодные условия в ряде регионов. В центральной части России, Поволжье и на Северо-Западе холодная и очень снежная зима — погодные условия тяжелые даже для коммунальных служб. Но клубы знакомы с нашими климатическими особенностями и обладают нужными инфраструктурой и опытом.

Все стадионы, принимающие матчи 19-го тура МИР РПЛ, активно готовят поля и прилегающие территории для создания лучших из возможных условий для игроков и болельщиков. Проводится проверка состояния газонов, агротехнические службы прилагают максимальные усилия, чтобы качество и внешний вид газонов соответствовали уровню турнира и регламенту РПЛ.

В случае резкого ухудшения погоды, подобного московскому снегопаду в конце недели, лига будет действовать в рамках нормативной базы. Согласно статье 6.2 регламента РПЛ, президент лиги может принимать решения по проведению матча при наличии особых обстоятельств.

Лига следит за прогнозами синоптиков и отслеживает статус подготовки стадионов. Вместе с клубами приложим все усилия, чтобы возобновление чемпионата прошло гладко и по плану», — заявили в пресс-службе лиги.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявлял, что лига совместно с клубами мониторит все поля.

24 января стало известно, что матч плей-офф FONBET Кубка России между «Арсеналом» и «Локомотивом» перенесен на «Арену-Химки» из-за плохого состояния поля в Туле.