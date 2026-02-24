В РПЛ рассказали о состоянии полей перед возобновлением чемпионата
Пресс-служба РПЛ прокомментировала состояние полей перед возобновлением чемпионата России-2025/26.
«РПЛ в штатном режиме готовится к возобновлению сезона и, разумеется, учитывает сложные погодные условия в ряде регионов. В центральной части России, Поволжье и на Северо-Западе холодная и очень снежная зима — погодные условия тяжелые даже для коммунальных служб. Но клубы знакомы с нашими климатическими особенностями и обладают нужными инфраструктурой и опытом.
Все стадионы, принимающие матчи 19-го тура МИР РПЛ, активно готовят поля и прилегающие территории для создания лучших из возможных условий для игроков и болельщиков. Проводится проверка состояния газонов, агротехнические службы прилагают максимальные усилия, чтобы качество и внешний вид газонов соответствовали уровню турнира и регламенту РПЛ.
В случае резкого ухудшения погоды, подобного московскому снегопаду в конце недели, лига будет действовать в рамках нормативной базы. Согласно статье 6.2 регламента РПЛ, президент лиги может принимать решения по проведению матча при наличии особых обстоятельств.
Лига следит за прогнозами синоптиков и отслеживает статус подготовки стадионов. Вместе с клубами приложим все усилия, чтобы возобновление чемпионата прошло гладко и по плану», — заявили в пресс-службе лиги.
Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявлял, что лига совместно с клубами мониторит все поля.
24 января стало известно, что матч плей-офф FONBET Кубка России между «Арсеналом» и «Локомотивом» перенесен на «Арену-Химки» из-за плохого состояния поля в Туле.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Спартак
|6
|4
|1
|1
|11-5
|13
|
4
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
5
|Балтика
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|
6
|Динамо
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|
7
|Рубин
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
8
|Динамо Мх
|6
|3
|0
|3
|10-10
|9
|
9
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
10
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
11
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
12
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
13
|Родина
|6
|1
|1
|4
|8-17
|4
|
14
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
15
|Локомотив
|6
|0
|3
|3
|5-8
|3
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|5.09
|14:00
|Крылья Советов – Краснодар
|2 : 2
|5.09
|16:30
|Зенит – ЦСКА
|1 : 2
|5.09
|19:00
|Ростов – Факел
|3 : 1
|6.09
|14:00
|Оренбург – Акрон
|2 : 2
|6.09
|16:15
|Динамо Мх – Родина
|- : -
|6.09
|18:30
|Динамо – Спартак
|- : -
|6.09
|20:45
|Балтика – Локомотив
|- : -
|7.09
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|5
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|4
|1
|0