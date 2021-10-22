Агент Андреев опроверг информацию о желании совершить трансфер Захаряна из «Динамо» в «Спартак»

Павел Андреев, агент полузащитника «Динамо» и сборной России Арсена Захаряна, отреагировал на слухи о желании совершить трансфер футболиста в «Спартак».

Ранее в СМИ сообщалось о том, что Андреев намерен организовать переход Захаряна в «Спартак», если «Динамо» не рассмотрит его клиентов из «Крыльев Советов».

«Это какой-то бред, футболисты «Крыльев» на сегодняшний день — не продаются. Команда на ходу и нет смысла ее ослаблять. Тем более, сейчас нет никаких конкретных предложений.

Захарян самостоятельный человек и уходить или нет — будет решать только сам. А мы поддержим любое его решение.

Что касается России, то нигде кроме «Динамо» он играть не собирается. Поэтому в контракте и нет отступных для РПЛ. Арсен мечтает выступать в Европе и если будет хорошее предложение, мы все обязательно его рассмотрим», — цитирует Андреева журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

18-летний Захарян в нынешнем сезоне провел 11 матчей в РПЛ, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.