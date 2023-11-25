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Сегодня, 18:09

Семак: «В «Зените» есть игроки, которые по состоянию на поле уже принимают решение, кто из них будет бить пенальти»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, что пенальти в матче 16-го тура РПЛ с «Сочи» (3:0) исполнил полузащитник Клаудиньо.

На 52-й минуте встречи сине-бело-голубые получили право на пенальти после игры рукой Никиты Бурмистрова. Клаудиньо не смог реализовал одиннадцатиметровый.

— Вы не раз говорили, что игроки сами решают, кто будет исполнять пенальти, но тут Мостовой явно очень хотел исполнить, схватил мяч, не отдавал его долго Клаудиньо, уговаривал ему отдать пробить, в итоге Клаудиньо отобрал и не забил. Клаудиньо не объяснял свои аргументы позже, почему забрал мяч у Андрея, или, может быть, существует какая-то субординация в этом отношении у «Зенита»? В целом, как вам удар Клаудиньо?

— Мы настолько редко бьем пенальти, и когда на установке не говорим, кто будет исполнять, тогда как раз и получается, что мы получаем 11-метровый. Поэтому есть у нас игроки, которые бьют и по состоянию на поле уже принимают решение, кто из них будет бить. Ничего страшного, пенальти — это лотерея. Хотелось бы, чтобы игроки забивали. В следующий раз, значит, другой будет бить — в порядке живой очереди. Был момент, не использовал — следующему дай возможность.

«Зенит» набрал 33 очка и возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Краснодар» с 32 очками и одним матчем в запасе — на второй строчке. В 17-м туре сине-бело-голубые сыграют с «Локомотивом».

Клаудиньо
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
3
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
4
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
7
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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