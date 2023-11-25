Семак: «Попробовали Кругового в позицию на правом фланге, чтобы он мог сменяться в центр под сильную для себя ногу»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру защитника команды Данила Кругового в матче 16-го тура РПЛ с «Сочи» (3:0).
— Данил Круговой сегодня играл на непривычной для него позиции на правом фланге. Как вы оцениваете игру? Почему приняли такое решение?
— Что касается Кругового, он неплохо сыграл в последнем матче, также неплохо выглядит на тренировках. Поэтому решили именно посмотреть его на этой позиции. У него есть хорошая скорость для игры в атаке, есть хороший объем, который он может давать. Здесь мы попробовали его как раз в эту позицию для того, чтобы дать ему возможность попробовать себя на позиции, где он может сменяться в центр под сильную для себя ногу. В первом тайме, сыграл на мой взгляд, неплохо. Есть Караваев, Марио Фернандес который только начал тренироваться, и Мантуан, который в этой позиции у нас играл. Эти три игрока, играющие справа, сегодня не могли принимать участие. Марио мог, но поберегли его, учитывая то, как складывался матч. Поэтому решили дать Круговому возможность проявить себя.
— Вам важно было, чтобы на правом фланге играл именно левша, именно Круговой? И почему именно Данил, а не Дуглас Сантос, который тоже левша, вперед подключается и теоритически мог быть полезен в этой позиции?
— Что касается Дугласа, у него как раз хорошая передача, он может хорошо развивать атаки. В этом отношении Круговой быстрее. Именно те качества, которые у него есть, они больше подходят для игры на этой позиции. Потому что начало атаки, контроль, более правильный выбор решений — это как раз то, что у Дугласа получается лучше. А у Кругового — обострять, обыграть один в один, что он в первом тайме сделал неплохо, убежать — это его сильные качества. Поэтому думаю, эта позиция больше подходит для Кругового, чем для Дугласа. Насчет принципиальности, конечно, если мы играем с широкими флангами, как сегодня, конечно, желательно, чтобы в этой позиции играл левоногий игрок. При игре против команды, которая располагается в пятерке, конечно сложнее на этой позиции играть правоногому игроку, потому что он играет практически один в один, открывает центральную зону. Тут удобнее играть игроку с левой ногой.
«Зенит» набрал 33 очка и возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Сочи» с 10 очками идет на последнем месте в чемпионате России.
В 17-м туре сине-бело-голубые сыграют с «Локомотивом», а сочинская команда — с «Крыльями Советов».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
3
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
4
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
7
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|3 : 3
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|3 : 0
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3