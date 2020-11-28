Семак впервые не смог победить Парфенова

В матче 16-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» в Туле не смог обыграть «Арсенал» (0:0) и минимум на неделю отложил празднование 400-го успеха в высшем российском дивизионе.

Арсенал" (0:0) и минимум на неделю отложил празднование 400-го успеха в высшем российском дивизионе. Для главного тренера действующих чемпионов России Сергея Семака эта ничья стала первой в противостоянии с Дмитрием Парфеновым, недавно возглавившим «Арсенал». Ранее команды Семака («Уфа» и «Зенит») одержали шесть побед над «Тосно» и «Уралом» Парфенова с общим счетом 21:3.

Матчи команд Сергея Семака и Дмитрия Парфенова

Дата Турнир Город Команда Семака Команда Парфенова Счет 15.07.2017 Чемпионат Санкт-Петербург Уфа Тосно 1:0 13.05.2018 Чемпионат Уфа Уфа Тосно 5:0 19.08.2018 Чемпионат Санкт-Петербург Зенит Урал 4:1 02.03.2019 Чемпионат Екатеринбург Зенит Урал 1:0 06.10.2019 Чемпионат Екатеринбург Зенит Урал 3:1 14.03.2020 Чемпионат Санкт-Петербург Зенит Урал 7:1 28.11.2020 Чемпионат Тула Зенит Арсенал 0:0

Итого: +6=1-0, мячи 21-3 в пользу команд Семака

Тем не менее Парфенов по-прежнему занимает первое место по числу поражений от Семака — шесть. По пять раз главный тренер сине-бело-голубых справлялся Миодрагом Божовичем и Владимиром Федотовым. Причем с главным тренером «Сочи», как и с Александром Григоряном, Сергей Богданович сохраняет стопроцентный баланс побед и поражений.

Тренеры, которых чаще всего обыгрывал Сергей Семак

Тренер И В Н П О Ср. Дмитрий Парфенов 7 6 1 0 19 2,71 Владимир Федотов 5 5 0 0 15 3,00 Миодраг Божович 6 5 0 1 15 2,50 Мурад Мусаев 5 4 1 0 13 2,60 Валерий Карпин 6 4 0 2 12 2,00 Александр Григорян 3 3 0 0 9 3,00 Олег Кононов 4 3 1 0 10 2,50 Игорь Черевченко 4 3 0 1 9 2,25 Виктор Гончаренко 8 3 3 2 12 1,50

Для Парфенова же игра в Туле стала исторической и еще по одной причине: за пять последних лет украинский специалист встречался с «Зенитом» семь раз и не добился в них даже ничьей. Его «Тосно» трижды уступил питерцам (мячи 0-11), а «Урал» потерпел четыре неудачи (мячи 3-15).

Матчи команд Дмитрия Парфенова против «Зенита»

Дата Турнир Команда Город Тренер Зенита Счет 28.10.2015 Кубок Тосно Санкт-Петербург Андре Виллаш-Боаш 0:5 30.07.2017 Чемпионат Тосно Санкт-Петербург Роберто Манчини 0:1 19.11.2017 Чемпионат Тосно Санкт-Петербург Роберто Манчини 0:5 19.08.2018 Чемпионат Урал Санкт-Петербург Сергей Семак 1:4 02.03.2019 Чемпионат Урал Екатеринбург Сергей Семак 0:1 06.10.2019 Чемпионат Урал Екатеринбург Сергей Семак 1:3 14.03.2020 Чемпионат Урал Санкт-Петербург Сергей Семак 1:7 28.11.2020 Чемпионат Арсенал Тула Сергей Семак 0:0

Итого: +0=1-7, мячи 3-26.