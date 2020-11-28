Семак впервые не смог победить Парфенова
В матче 16-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» в Туле не смог обыграть «Арсенал» (0:0) и минимум на неделю отложил празднование 400-го успеха в высшем российском дивизионе.
Арсенал" (0:0) и минимум на неделю отложил празднование 400-го успеха в высшем российском дивизионе. Для главного тренера действующих чемпионов России Сергея Семака эта ничья стала первой в противостоянии с Дмитрием Парфеновым, недавно возглавившим «Арсенал». Ранее команды Семака («Уфа» и «Зенит») одержали шесть побед над «Тосно» и «Уралом» Парфенова с общим счетом 21:3.
Матчи команд Сергея Семака и Дмитрия Парфенова
|
Дата
|
Турнир
|
Город
|
Команда Семака
|
Команда Парфенова
|
Счет
|
15.07.2017
|
Чемпионат
|
Санкт-Петербург
|
Уфа
|
Тосно
|
1:0
|
13.05.2018
|
Чемпионат
|
Уфа
|
Уфа
|
Тосно
|
5:0
|
19.08.2018
|
Чемпионат
|
Санкт-Петербург
|
Зенит
|
Урал
|
4:1
|
02.03.2019
|
Чемпионат
|
Екатеринбург
|
Зенит
|
Урал
|
1:0
|
06.10.2019
|
Чемпионат
|
Екатеринбург
|
Зенит
|
Урал
|
3:1
|
14.03.2020
|
Чемпионат
|
Санкт-Петербург
|
Зенит
|
Урал
|
7:1
|
28.11.2020
|
Чемпионат
|
Тула
|
Зенит
|
Арсенал
|
0:0
Итого: +6=1-0, мячи 21-3 в пользу команд Семака
Тем не менее Парфенов по-прежнему занимает первое место по числу поражений от Семака — шесть. По пять раз главный тренер сине-бело-голубых справлялся Миодрагом Божовичем и Владимиром Федотовым. Причем с главным тренером «Сочи», как и с Александром Григоряном, Сергей Богданович сохраняет стопроцентный баланс побед и поражений.
Тренеры, которых чаще всего обыгрывал Сергей Семак
|
Тренер
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
О
|
Ср.
|
Дмитрий Парфенов
|
7
|
6
|
1
|
0
|
19
|
2,71
|
Владимир Федотов
|
5
|
5
|
0
|
0
|
15
|
3,00
|
Миодраг Божович
|
6
|
5
|
0
|
1
|
15
|
2,50
|
Мурад Мусаев
|
5
|
4
|
1
|
0
|
13
|
2,60
|
Валерий Карпин
|
6
|
4
|
0
|
2
|
12
|
2,00
|
Александр Григорян
|
3
|
3
|
0
|
0
|
9
|
3,00
|
Олег Кононов
|
4
|
3
|
1
|
0
|
10
|
2,50
|
Игорь Черевченко
|
4
|
3
|
0
|
1
|
9
|
2,25
|
Виктор Гончаренко
|
8
|
3
|
3
|
2
|
12
|
1,50
Для Парфенова же игра в Туле стала исторической и еще по одной причине: за пять последних лет украинский специалист встречался с «Зенитом» семь раз и не добился в них даже ничьей. Его «Тосно» трижды уступил питерцам (мячи 0-11), а «Урал» потерпел четыре неудачи (мячи 3-15).
Матчи команд Дмитрия Парфенова против «Зенита»
|
Дата
|
Турнир
|
Команда
|
Город
|
Тренер Зенита
|
Счет
|
28.10.2015
|
Кубок
|
Тосно
|
Санкт-Петербург
|
Андре Виллаш-Боаш
|
0:5
|
30.07.2017
|
Чемпионат
|
Тосно
|
Санкт-Петербург
|
Роберто Манчини
|
0:1
|
19.11.2017
|
Чемпионат
|
Тосно
|
Санкт-Петербург
|
Роберто Манчини
|
0:5
|
19.08.2018
|
Чемпионат
|
Урал
|
Санкт-Петербург
|
Сергей Семак
|
1:4
|
02.03.2019
|
Чемпионат
|
Урал
|
Екатеринбург
|
Сергей Семак
|
0:1
|
06.10.2019
|
Чемпионат
|
Урал
|
Екатеринбург
|
Сергей Семак
|
1:3
|
14.03.2020
|
Чемпионат
|
Урал
|
Санкт-Петербург
|
Сергей Семак
|
1:7
|
28.11.2020
|
Чемпионат
|
Арсенал
|
Тула
|
Сергей Семак
|
0:0
Итого: +0=1-7, мячи 3-26.
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