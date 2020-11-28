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Семак впервые не смог победить Парфенова

16:45
Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
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В матче 16-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» в Туле не смог обыграть «Арсенал» (0:0) и минимум на неделю отложил празднование 400-го успеха в высшем российском дивизионе.

Арсенал" (0:0) и минимум на неделю отложил празднование 400-го успеха в высшем российском дивизионе. Для главного тренера действующих чемпионов России Сергея Семака эта ничья стала первой в противостоянии с Дмитрием Парфеновым, недавно возглавившим «Арсенал». Ранее команды Семака («Уфа» и «Зенит») одержали шесть побед над «Тосно» и «Уралом» Парфенова с общим счетом 21:3.

Матчи команд Сергея Семака и Дмитрия Парфенова

Дата

Турнир

Город

Команда Семака

Команда Парфенова

Счет

15.07.2017

Чемпионат

Санкт-Петербург

Уфа

Тосно

1:0

13.05.2018

Чемпионат

Уфа

Уфа

Тосно

5:0

19.08.2018

Чемпионат

Санкт-Петербург

Зенит

Урал

4:1

02.03.2019

Чемпионат

Екатеринбург

Зенит

Урал

1:0

06.10.2019

Чемпионат

Екатеринбург

Зенит

Урал

3:1

14.03.2020

Чемпионат

Санкт-Петербург

Зенит

Урал

7:1

28.11.2020

Чемпионат

Тула

Зенит

Арсенал

0:0

Итого: +6=1-0, мячи 21-3 в пользу команд Семака

Тем не менее Парфенов по-прежнему занимает первое место по числу поражений от Семака — шесть. По пять раз главный тренер сине-бело-голубых справлялся Миодрагом Божовичем и Владимиром Федотовым. Причем с главным тренером «Сочи», как и с Александром Григоряном, Сергей Богданович сохраняет стопроцентный баланс побед и поражений.

Тренеры, которых чаще всего обыгрывал Сергей Семак

Тренер

И

В

Н

П

О

Ср.

Дмитрий Парфенов

7

6

1

0

19

2,71

Владимир Федотов

5

5

0

0

15

3,00

Миодраг Божович

6

5

0

1

15

2,50

Мурад Мусаев

5

4

1

0

13

2,60

Валерий Карпин

6

4

0

2

12

2,00

Александр Григорян

3

3

0

0

9

3,00

Олег Кононов

4

3

1

0

10

2,50

Игорь Черевченко

4

3

0

1

9

2,25

Виктор Гончаренко

8

3

3

2

12

1,50

Для Парфенова же игра в Туле стала исторической и еще по одной причине: за пять последних лет украинский специалист встречался с «Зенитом» семь раз и не добился в них даже ничьей. Его «Тосно» трижды уступил питерцам (мячи 0-11), а «Урал» потерпел четыре неудачи (мячи 3-15).

Матчи команд Дмитрия Парфенова против «Зенита»

Дата

Турнир

Команда

Город

Тренер Зенита

Счет

28.10.2015

Кубок

Тосно

Санкт-Петербург

Андре Виллаш-Боаш

0:5

30.07.2017

Чемпионат

Тосно

Санкт-Петербург

Роберто Манчини

0:1

19.11.2017

Чемпионат

Тосно

Санкт-Петербург

Роберто Манчини

0:5

19.08.2018

Чемпионат

Урал

Санкт-Петербург

Сергей Семак

1:4

02.03.2019

Чемпионат

Урал

Екатеринбург

Сергей Семак

0:1

06.10.2019

Чемпионат

Урал

Екатеринбург

Сергей Семак

1:3

14.03.2020

Чемпионат

Урал

Санкт-Петербург

Сергей Семак

1:7

28.11.2020

Чемпионат

Арсенал

Тула

Сергей Семак

0:0

Итого: +0=1-7, мячи 3-26.

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