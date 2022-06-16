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Сегодня, 16:16

Семак в третий раз подряд признан лучшим тренером сезона РПЛ

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в третьем подряд сезоне Тинькофф РПЛ признан лучшим тренером.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, по итогам голосования Семак и Владимир Федотов набрали по 118 баллов. Наставник «Зенита» победил, потому что его команда закончила сезон выше «Сочи».

Лучший тренер был определен в голосовании, в котором участвовали капитаны и главные тренеры команд РПЛ, главные редакторы ведущих спортивных СМИ, комментаторы телеканала и тренер сборной России Николай Писарев.

В минувшем сезоне «Зенит» под руководством Семака выиграл титул в четвертый раз подряд.

15 июня Федотов стал главным тренером ЦСКА. Сообщается, что соглашение рассчитано на длительное время.

Источник: https://t.me/premierliga/4554
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
6
3
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

Уфа

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
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Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
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Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
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 17 1 4
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