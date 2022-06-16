Семак в третий раз подряд признан лучшим тренером сезона РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в третьем подряд сезоне Тинькофф РПЛ признан лучшим тренером.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, по итогам голосования Семак и Владимир Федотов набрали по 118 баллов. Наставник «Зенита» победил, потому что его команда закончила сезон выше «Сочи».

Лучший тренер был определен в голосовании, в котором участвовали капитаны и главные тренеры команд РПЛ, главные редакторы ведущих спортивных СМИ, комментаторы телеканала и тренер сборной России Николай Писарев.

В минувшем сезоне «Зенит» под руководством Семака выиграл титул в четвертый раз подряд.

15 июня Федотов стал главным тренером ЦСКА. Сообщается, что соглашение рассчитано на длительное время.