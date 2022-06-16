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Гол полузащитника «Ростова» Щетинина «Локомотиву» признан лучшим в сезоне РПЛ

Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин признан автором лучшего гола Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2021/22.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, победу 20-летнему россиянину принес его гол в ворота «Локомотива» в матче 24-го тура (4:1). Полузащитник дальним ударом открыл счет в той встрече. Этот гол также был признан лучшим в РПЛ по итогам апреля.

Победитель был определен в голосовании, в котором приняли участие эксперты РПЛ и комментаторы телеканала «Матч Премьер». В шорт-лист претендентов попали семь голов, которые признавались лучшими в каждом игровом месяце, и три, дополнительно отобранных лигой.

В прошедшем сезоне Щетинин забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу 12 матчах за «Ростов» во всех турнирах.

Источник: https://t.me/premierliga/4552
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