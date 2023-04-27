Семак сравнил уровень «Зенита» с конкурентами по РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об уровне команды.

«Легко нам не бывает. Мы не находимся на две-три головы выше других клубов. Уровень интенсивности остался тем же. Классных игроков стало меньше. Возможно, качество стало ниже, но это не говорит о том, что чемпионат стал менее конкурентным», — цитирует Семака «Чемпионат».

После 24 туров «Зенит» с 58 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Ростов», занимающий вторую строчку, на 9 очков.