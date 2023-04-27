Семак: «Без прихода Ренана обмен Алберто был бы невозможен»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал обмен футболистами с «Коринтиансом» в зимнее трансферное окно.

Зимой бразильский форвард Юри Алберто окончательно перешел в «Коринтианс». Взамен сине-бело-голубые получили защитника Роберта Ренана и полузащитника Ду Кейроса (перейдет летом).

«Без прихода Ренана обмен был бы невозможен. Мы давно за ним наблюдаем. Хотели приобрести его еще до зимы, но по тем или иным причинам не получалось. Поэтому Ренан был приоритетной опцией. Плюс остальные бонусы, которые мы получили за Алберто» — цитирует Семака «Чемпионат».