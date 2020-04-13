Семак следит за тренировкой игроков «Зенита» в онлайн-режиме
12:35
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак с помощью смартфона следит за тренировкой игроков команды.
Матчи РПЛ приостановлены из-за пандемии коронавируса, а все спортсмены находятся дома на самоизоляции. Ближайшая возможная дата возобновления чемпионата России — 31 мая.
В России по последним данным Роспотребнадзора зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1470 человек.
Оп, давай-давай. Семак следит за тренировкой «Зенита» ? pic.twitter.com/g3SFlMjglp— Руслан Абушкин (@abushkin) April 13, 2020
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