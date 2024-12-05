Семак: «У «Зенита» нет чемпионской игры? А что это значит? Кто знает, с удовольствием обсудим»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре команды в текущем сезоне чемпионата России.

— Критики говорят, что нет чемпионской игры? Что значит «чемпионская игра»? Команда больше всех забивает, меньше всех пропускает. Что касается результата — набранных очков, количества побед... Результат является эквивалентом проделанной работы. Все идет нормально, хотя мы понимаем, что вся борьба впереди. Если у кого-то есть четкое понятие, что значит «чемпионская игра», мы с удовольствием обсудим.

После 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков.

Команда сыграет с «Акроном» 7 декабря в рамках 18-го тура чемпионата, начало — в 16.30 по московскому времени.