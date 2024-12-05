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Сегодня, 11:57

Семак: «Ерохин заслуживает тех важных забитых мячей, которые он смог забить»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре полузащитника Александра Ерохина в текущем сезоне.

«Ерохин переживает вторую молодость? Он и не старый абсолютно. Опытный игрок, который является примером для молодых игроков. Выходит, делает свою работу — иногда лучше, иногда хуже, но он выкладывается на 100 процентов, и я думаю, что абсолютно заслуженны те результаты, которые он показывает. Ему большое спасибо за его отношение к своему делу. Я думаю, что он заслуживает тех важных забитых мячей, которые он смог забить и помочь нашей команде», — сказал Семак.

В текущем сезоне 35-летний россиянин провел 22 матча, в которых забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи. Также Ерохин в текущем сезоне забил три победных гола.

Александр Ерохин
Сергей Семак
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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