Семак считает, что Малком с удовольствием вернулся бы в Петербург при наличии возможности

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, общается ли специалист с нападающим «Аль-Хиляля» Малкомом.

«Конечно! Замечательно играет, команда хорошо выступает. Он с удовольствием вернулся бы в Петербург, если бы была такая возможность», — сказал Семак «СЭ».

Ранее тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра в интервью «СЭ» заявил следующее: «Малком говорит, что уровень соперников в Саудовской Аравии ниже нашего».