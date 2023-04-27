Семак считает, что «Крылья Советов» очень организованная команда

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что думает о «Крыльях Советов», с которыми команда встретится в 25-м туре РПЛ. Он считает, что самарский клуб выглядит очень организованно.

«Мне кажется, «Крылья» хорошо играют. Наверное, вы оцениваете исключительно с точки зрения результата, а мы — с точки зрения игры. В этом компоненте «Крылья» как и были, так и остаются командой достаточно крепкой. Что касается многих игровых компонентов, они находятся в лидирующей группе. По тем матчам, которые они провели и на Кубок России, и в чемпионате, если рассматривать качество игры, команда выглядит очень-очень неплохо, организованно. Ни одной команде играть с ними непросто», — заявил Семак на пресс-конференции.

Матч «Крылья Советов» — «Зенит» состоится 29 апреля на «Самара Арене». Начало — в 14.00 мск.