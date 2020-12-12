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Семак: «С «Динамо» будет интересно играть в открытый футбол»

18:48

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» отметил, что соперник изменился по сравнению с первым кругом.

— «Динамо»? Хорошо, что у нас появилась еще одна команда, которая играет в открытый футбол, старается играть агрессивно, — отметил Семак в эфире телеканала «Матч Премьер». — У них есть прессинг, контрпрессинг, быстрые атаки. В первом круге команда очень много оборонялась, играла низко. Тогда нам не удалось вскрыть насыщенную оборону. Пропустили со стандарта. Сегодня посмотрим. Всегда интересно, когда обе команды хотят играть и выигрывать.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




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