Семак: «С «Динамо» будет интересно играть в открытый футбол»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» отметил, что соперник изменился по сравнению с первым кругом.
— «Динамо»? Хорошо, что у нас появилась еще одна команда, которая играет в открытый футбол, старается играть агрессивно, — отметил Семак в эфире телеканала «Матч Премьер». — У них есть прессинг, контрпрессинг, быстрые атаки. В первом круге команда очень много оборонялась, играла низко. Тогда нам не удалось вскрыть насыщенную оборону. Пропустили со стандарта. Сегодня посмотрим. Всегда интересно, когда обе команды хотят играть и выигрывать.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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