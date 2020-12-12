Семак: «С «Динамо» будет интересно играть в открытый футбол»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» отметил, что соперник изменился по сравнению с первым кругом.

— «Динамо»? Хорошо, что у нас появилась еще одна команда, которая играет в открытый футбол, старается играть агрессивно, — отметил Семак в эфире телеканала «Матч Премьер». — У них есть прессинг, контрпрессинг, быстрые атаки. В первом круге команда очень много оборонялась, играла низко. Тогда нам не удалось вскрыть насыщенную оборону. Пропустили со стандарта. Сегодня посмотрим. Всегда интересно, когда обе команды хотят играть и выигрывать.