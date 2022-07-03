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Семак оценил дебют Кассьерры в составе «Зенита»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру нападающего Матео Кассьерры, который дебютировал за клуб в товарищеском матче против «Црвены Звезды» (2:1).

— Кассьерра забил гол через три минуты после выхода на поле. Сыграет ли он со «Спартаком»?

— Матео только присоединился, ему еще нужно работать в плане физических кондиций, а качество есть. Он реализовал один момент, мог и следующий. То, что он забил, говорит об уровне исполнительского мастерства. Сыграет ли со «Спартаком»? Насколько состояние позволит.

Для Кассьерры этот гол стал первым в составе «Зенита», колумбийский нападающий подписал контракт с сине-бело-голубыми 30 июня, перейдя в петербургскую команду из «Сочи».

Матео Кассьерра
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
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