Семак оценил дебют Кассьерры в составе «Зенита»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру нападающего Матео Кассьерры, который дебютировал за клуб в товарищеском матче против «Црвены Звезды» (2:1).
— Кассьерра забил гол через три минуты после выхода на поле. Сыграет ли он со «Спартаком»?
— Матео только присоединился, ему еще нужно работать в плане физических кондиций, а качество есть. Он реализовал один момент, мог и следующий. То, что он забил, говорит об уровне исполнительского мастерства. Сыграет ли со «Спартаком»? Насколько состояние позволит.
Для Кассьерры этот гол стал первым в составе «Зенита», колумбийский нападающий подписал контракт с сине-бело-голубыми 30 июня, перейдя в петербургскую команду из «Сочи».
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|0
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|0
|0
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|0
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|0
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6
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|0
|0
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|Ахмат
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|0
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9
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|0
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10
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|0
|0
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11
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|0
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|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
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|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
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|Оренбург
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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