Семак оценил дебют Кассьерры в составе «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру нападающего Матео Кассьерры, который дебютировал за клуб в товарищеском матче против «Црвены Звезды» (2:1).

— Кассьерра забил гол через три минуты после выхода на поле. Сыграет ли он со «Спартаком»?

— Матео только присоединился, ему еще нужно работать в плане физических кондиций, а качество есть. Он реализовал один момент, мог и следующий. То, что он забил, говорит об уровне исполнительского мастерства. Сыграет ли со «Спартаком»? Насколько состояние позволит.

Для Кассьерры этот гол стал первым в составе «Зенита», колумбийский нападающий подписал контракт с сине-бело-голубыми 30 июня, перейдя в петербургскую команду из «Сочи».