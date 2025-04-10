Семак — о положении «Зенита» в таблице РПЛ: «У нас никогда не было панических настроений — первые или не первые»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал турнирное положение команды в РПЛ перед матчем против «Краснодара» в 24-м туре РПЛ.

После 23 туров сине-бело-голубые с 47 очками занимают третье место в таблице РПЛ. Команда Семака отстает от лидирующего «Краснодара» на 5 баллов и по дополнительным показателям уступает «Спартаку», идущему вторым.

— По ходу тех или иных сезонов мы также оказывались не только на первом месте. Здесь рецепт всегда один — нужно работать. У нас не было никогда панических каких-то настроений — первые или не первые. Мы делаем свое дело, работаем — иногда получается чуть лучше, иногда чуть хуже. Есть множество факторов. Но в целом ребята хорошо работают, готовятся. Если брать лидеров нашего чемпионата, то сейчас мы и не превосходим, и не уступаем никому. Эти потери очков, поражения, которые есть, во многом связаны с нашими грубыми ошибками. Над этим нужно работать, исправлять, что мы и делаем, — сказал Семак.

«Зенит» на своем поле примет «Краснодар» в воскресенье, 13 апреля. Начало — в 17.00 по московскому времени.