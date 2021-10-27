Семак рассказал о состоянии Малкома и Дугласа Сантоса перед матчем с «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии нападающего Малкома, защитника Дугласа Сантоса и хавбека Далера Кузяева, которые восстанавливаются от повреждений.

Ранее, 24 октября, 27-летний Сантос получил травму в первом тайме матча 12-го тура Тинькофф РПЛ в матче «Зенит» — «Спартак» (7:1).

«Что касается Малкома, то пока он не тренируется в общей группе, но мы надеемся, что он все-таки сможет принять участие в игре — пока это под вопросом. У Дугласа небольшое повреждение, и эту игру он точно пропустит. Так же, как и Кузяев: прошлый матч он пропускал из-за дисквалификации и из-за повреждения, которое он получил в игре против «Ювентуса». Далер тоже не сможет нам помочь», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

29 октября в Санкт-Петербурге «Зенит» сыграет против «Динамо» в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ.

Сине-бело-голубые с 26 очками лидируют в чемпионате России. «Динамо» (23) располагается на второй строчке.