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Семак рассказал о состоянии Малкома и Дугласа Сантоса перед матчем с «Динамо»

15:31
Малком и Сергей Семак. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Малком и Сергей Семак. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии нападающего Малкома, защитника Дугласа Сантоса и хавбека Далера Кузяева, которые восстанавливаются от повреждений.

Ранее, 24 октября, 27-летний Сантос получил травму в первом тайме матча 12-го тура Тинькофф РПЛ в матче «Зенит» — «Спартак» (7:1).

«Что касается Малкома, то пока он не тренируется в общей группе, но мы надеемся, что он все-таки сможет принять участие в игре — пока это под вопросом. У Дугласа небольшое повреждение, и эту игру он точно пропустит. Так же, как и Кузяев: прошлый матч он пропускал из-за дисквалификации и из-за повреждения, которое он получил в игре против «Ювентуса». Далер тоже не сможет нам помочь», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

29 октября в Санкт-Петербурге «Зенит» сыграет против «Динамо» в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ.

Сине-бело-голубые с 26 очками лидируют в чемпионате России. «Динамо» (23) располагается на второй строчке.

Зенит — Динамо

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-10-27-sergey-semak-nikakoy-eyforii-net-vse-mysli-o-matche-s-dinamo-.htm

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 13-й тур: расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Динамо», «Рубин» — ЦСКА, «Спартак» — «Ростов» и другие игры, новости и обзоры