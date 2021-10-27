Дюков прокомментировал замену Прядкина на Хачатурянца в бюро исполкома РФС

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал об изменениях, произошедших в бюро исполкома организации.

Ранее, 27 октября, стало известно, что в состав бюро исполкома РФС вошел исполняющий обязанности президента Тинькофф РПЛ Ашот Хачатурянц, который заменил в нем Сергея Прядкина.

«Прядкин освобожден от должности вице-президента РФС, ибо покинул бюро исполкома. По регламенту так», — сказал Дюков.

Выборы президента РПЛ пройдут 22 ноября.