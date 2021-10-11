Семак рассказал о работе с «Зенитом» во время паузы на игры сборных

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что перерыв на матчи сборных помогает ему восстановить силы. Об этом Семак сказал в эфире программы «Циммес-Шоу» на «Радио Зенит».

— Что вы думаете о сборной России? Почему у нас такая игра? Как страна, в которой живет 150 миллионов, не может набрать 20 футболистов?

— Это философский вопрос, который уходит в дебри отбора детского, студенческого, любительского футбола — туда, откуда мы должны черпать таланты для сборной России.

— Сейчас «Зенит» тренируется без сборников. Для вас это время дополнительного отдыха?

— Конечно, это передышка, прежде всего, в эмоциональном плане. Когда проводишь игры каждые 2-3 дня, организм истощается, и игрокам не хватает эмоций в каких-то матчах. Мы их прекрасно понимаем. В каждой игре нужно выплескивать максимум ресурсов, и если физические можно восстановить, то эмоциональные сложнее. Сейчас у нас передышка, можем сосредоточиться на аналитической и селекционной работе.