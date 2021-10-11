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Семак выбрал счет 5:4, а не 1:0: «Футбол — для болельщиков»

11 октября, 15:35
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что ему хватило нескольких месяцев для переключения на тренерскую работу после завершения игровой карьеры. Об этом Семак заявил в эфире программы «Циммес-Шоу» на «Радио Зенит».

— Джаз или классика?

— Джаз.

— Дарить подарки или получать?

— Дарить.

— Добро должно быть с кулаками?

— Нет. Все победить можно только любовью.

— Вам приходилось в детстве участвовать в драках?

— Практически не приходилось. Были какие-то конфликтные ситуации, конечно, на юношеском этапе. Иногда от них никуда не деться. По возможности, слово — главное оружие.

— 5:4 или 1:0?

— 5:4, конечно. Футбол — игра для болельщиков. Посмотрите на количество забитых и пропущенных мячей «Зенита» в этом сезоне — и вы согласитесь со мной.

— Вам хватило этих лет, чтобы переключиться с игрока на тренера?

— Мне хватило месяцев трех-четырех.

— Это быстро или долго?

— Это нормально. Мне непонятно выражение «убить в себе игрока». Наоборот, это опыт, который должен помогать.

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Гоша Чернов все материалы автора

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