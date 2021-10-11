Матч «Рубин» — «Локомотив» смогут посетить более 30 тысяч болельщиков
11 октября, 15:12
Разрешенная вместимость трибун на стадионе «Ак Барс Арене» увеличена с 30 до 70 процентов, сообщается на официальном сайте «Рубина».
Сообщается, что в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе на встречу пустят при предъявлении QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации против коронавируса, или справки о перенесенном в течение последних шести месяцев заболевании.
Ограничение относится только к совершеннолетним болельщикам.
Игра «Рубина» с «Локомотивом» состоится 16 октября. Начало — в 16.30 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://rubin-kazan.ru/posts/na-poseschenie-domashnih-matchey-rubina-deystvuyut-novye-pravila
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