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Сегодня, 21:29

Семак рассказал о перспективах молодых футболистов, приехавших с командой в Катар

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о молодых игроках, которые приехали с командой на зимний сбор в Катар.

«Поскольку у нас не так много матчей в Катаре, взяли только четверых игроков из молодежной структуры клуба. Будем дальше держать руку на пульсе. Если понадобится кто-то еще, позовем ребят из «Зенита» — 2 или молодежного состава. Взяли игроков на сборы по позициям. Поскольку Ловрен уехал, на эту позицию взяли одного защитника для тренировочного процесса. И три игрока — из центральной зоны. Почти всех мы знаем, практически все с нами работали до этого. Посмотрим, как ребята себя проявят. С большой долей вероятности они поедут на следующие сборы с нами, поскольку там будет много матчей», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита»

Он подчеркнул, что выводы будут сделаны после завершения вторых сборов.

Сегодня, 15 января, «Зенит» отправился в Доху (Катар) на первый зимний учебно-тренировочный сбор, сообщила пресс-служба питерского клуба. В первом сборе примут участие 27 игроков.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2023-01-15-sergey-semak-vse-pribyli-na-pervyy-sbor-s-khoroshim-nastroeniem.htm

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Реал 0
Барселона 0
1-й тайм

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
⚽ Футбол. Англия.АПЛ
Тоттенхэм Хотспур 0
Арсенал 2
Матч завершен

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
Сергей Семак
ФК Зенит
2
6
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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Спартак – Урал
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Зенит – Н. Новгород
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 - : -
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