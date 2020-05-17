Семак рассказал о переговорах по продлению контракта с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о ходе переговоров по продлению контракта с командой из Санкт-Петербурга.

— Все свои вопросы я обозначил руководству. Мы общаемся по поводу вопросов, которые у меня возникли. Ничего нерешаемого там нет. Контракт на стадии переговоров и принятия решений, — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака.

Действующий контракт Семака с «Зенитом» заканчивается этим летом.