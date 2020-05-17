РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Семак рассказал о переговорах по продлению контракта с «Зенитом»

16:00
Сергей Семак. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Сергей Семак. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Теги:

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о ходе переговоров по продлению контракта с командой из Санкт-Петербурга.

— Все свои вопросы я обозначил руководству. Мы общаемся по поводу вопросов, которые у меня возникли. Ничего нерешаемого там нет. Контракт на стадии переговоров и принятия решений, — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака.

Действующий контракт Семака с «Зенитом» заканчивается этим летом.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-05-17-sergey-semak-podgotovitsya-k-pervym-matcham-neprosto-okonchanie-chempionata-poluchitsya-nepredskazue.htm

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир