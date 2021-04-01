Семак рассказал о факторах, которые мешают собрать идеальный «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью «СЭ» рассказал о факторах, которые мешают собрать идеальную команду.

— Что или кто вам нужен, чтобы собрать идеальный «Зенит»?

— Это невозможно сделать в тех условиях, в которых мы находимся.

— Вы имеете в виду лимит?

— В том числе. Мы же не можем от игроков требовать то, что они не могут дать. Это неправильно с точки зрения тренера. Нужно строить игру так, чтобы это было выполнимо.

(Гоша Чернов)

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