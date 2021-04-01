Семак сравнил значимость побед в чемпионате России и выхода в плей-офф Лиги чемпионов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью «СЭ» сравнил значимость побед в чемпионате России и выхода в плей-офф Лиги чемпионов.

— Вы бы променяли два чемпионства, которые у вас есть сейчас, на выход в 1/4 финала Лиги чемпионов? В России у вас титулы, но в Европе вас не знают как тренера. Если бы вы с «Зенитом» попали в восьмерку сильнейших в Европе, на вас обратили бы внимание.

— Уверен, Курбана Бекиевича Бердыева знают прекрасно в Европе, несмотря на то что он не выходил в плей-офф Лиги чемпионов. Конечно, не променял бы. Выход из группы — да, это здорово, но дальше что? Чемпионат России — это гораздо более важно, чем плей-офф Лиги чемпионов. Чтобы завоевать еврокубки, нужно быть сильнее. Конечно, выход из группы — это хорошо. Но это же не титул! Это то же самое, как перед матчами сборной России на крупных турнирах все говорят о выходе из группы. Ну вышли — и что? А дальше вылетели. И толку? Тут важно само качество игры. К этому нужно стремиться.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 48 очками после 23 туров. Команда Сергея Семака вылетела из еврокубков в сезоне-2020/21, заняв последнее, четвертое место в своей группе в Лиге чемпионов.

(Гоша Чернов)

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