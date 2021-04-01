Бруно Фукс мечтает вернуться на поле в футболке ЦСКА
11:23
ЦСКА в своем официальном твиттере поздравил защитника Бруно Фукса с днем рождения. Сам футболист ответил на сообщение, что надеется как можно скорее вернуться на поле.
«Спасибо! Моя самая большая мечта — как можно скорее снова начать играть! Скоро мы будем вместе на поле», — написал Бруно.
Сегодня Бруну исполнилось 22 года. В августе 2020 года он перешел из бразильского «Интернасьонала», однако провел всего один матч в составе ЦСКА, в котором получил травму и надолго выбыл из строя.
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