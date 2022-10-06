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6 октября, 13:29

Семак рассказал, как «Зенит» будет добираться до Воронежа на матч с «Факелом»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Сергей Семак.
Фото ФК «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на официальном сайте поделился мнением по поводу предстоящего матча 12-го тура РПЛ с «Факелом». Игра состоится 8 октября.

— Сергей Богданович, как команда будет добираться до Воронежа?

— Мы полетим до Тамбова, оттуда поедем на автобусе в Воронеж, как добирались и другие команды. Обратно — через Москву, поскольку в Тамбове аэропорт работает до 18:00. Время есть до следующего матча, поэтому никаких проблем.

— Как «Факел» изменился по сравнению с предыдущей игрой?

— Команда осталось той же. Дело, начатое Василенко, продолжается. Дома, при своих болельщиках, команда играет очень здорово — всего одно поражение. Эмоционально заряжены на сто процентов, много борьбы. Ни одной команде не будет просто играть в Воронеже — это точно.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 11 матчах. На втором месте располагается ЦСКА с 23 очками, а замыкает тройку «Ростов», у которого 22 очка.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-10-06-sergey-semak-ni-odnoy-komande-ne-budet-prosto-igrat-v-voronezhe.htm
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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Семак рассказал, какое количество болельщиков ожидается на матче «Зенита» с «Факелом»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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