Семак рассказал, как «Зенит» будет добираться до Воронежа на матч с «Факелом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на официальном сайте поделился мнением по поводу предстоящего матча 12-го тура РПЛ с «Факелом». Игра состоится 8 октября.

— Сергей Богданович, как команда будет добираться до Воронежа?

— Мы полетим до Тамбова, оттуда поедем на автобусе в Воронеж, как добирались и другие команды. Обратно — через Москву, поскольку в Тамбове аэропорт работает до 18:00. Время есть до следующего матча, поэтому никаких проблем.

— Как «Факел» изменился по сравнению с предыдущей игрой?

— Команда осталось той же. Дело, начатое Василенко, продолжается. Дома, при своих болельщиках, команда играет очень здорово — всего одно поражение. Эмоционально заряжены на сто процентов, много борьбы. Ни одной команде не будет просто играть в Воронеже — это точно.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 11 матчах. На втором месте располагается ЦСКА с 23 очками, а замыкает тройку «Ростов», у которого 22 очка.