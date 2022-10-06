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6 октября, 13:18

В «Зените» подтвердили информацию о намерении продлить контракт с Кузяевым

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Далер Кузяев.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию «РБ Спорт» о том, что клуб намерен продлить контракт с полузащитником Далером Кузяевым.

«Этой информации можно верить», — сказал Медведев «СЭ».

Нынешнее контрактное соглашение 29-летнего игрока с клубом рассчитано до конца этого сезона.

Напомним, в 2017-м году футболист сборной России перешел из «Ахмата» в стан сине-бело-голубых.

Далер Кузяев
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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