Семак рассказал, как улучшить реализацию моментов «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:0).

— Интересный, довольно нервный матч. Конечно, перед матчем конкуренты сократили разрыв в таблице, и нам никак нельзя было терять очки. Качеством игры я доволен, но если говорить о реализации, то нужно было забивать. «Химки» вообще пропускают не так много. Забили бы раньше — концовка была бы не такой нервной. А так любой удар мог привести к пропущенному мячу.

— Что вы сказали в перерыве команде? Показалось, что «Зенит» стал играть осторожнее, будто бы по счету. Это так?

— Нет, не так, мы продолжали играть как обычно. Функционально подустали, это сказалось на действиях всей команды. Команда брала некоторую передышку.

— Вы сказали, что есть проблема с реализацией. Как улучшить ее?

— Надо работать над завершением. Мы забиваем много, но можем еще больше. Нам нужно дальше трудиться, другого пути нет.

В следующем матче «Зенит» 11 апреля в гостях сыграет против «Сочи», а «Химки» днем ранее дома примут «Тамбов».

(Гоша Чернов)