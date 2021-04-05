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Петржела уверен, что «Зенит» третий раз подряд станет чемпионом

21:26
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Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал победу санкт-петербургского клуба над «Химками» в 24-м туре Тинькофф РПЛ (2:0).

«С «Химками» у «Зенита» всегда тяжелые игры, сегодня не исключение. Молодцы, что выиграли. Уверен, что трижды подряд будут чемпионами РПЛ. Также считаю, что даже в матче с «Локомотивом» они точно не потеряют очки, не проиграют в Москве», — сказал Петржела «СЭ».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с отрывом в четыре очка от «Спартака». В матче «Зенит» — «Химки» отличились Вячеслав Караваев и Андрей Мостовой.

(Екатерина Звенигородская)

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