Петржела уверен, что «Зенит» третий раз подряд станет чемпионом
21:26
Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал победу санкт-петербургского клуба над «Химками» в 24-м туре Тинькофф РПЛ (2:0).
«С «Химками» у «Зенита» всегда тяжелые игры, сегодня не исключение. Молодцы, что выиграли. Уверен, что трижды подряд будут чемпионами РПЛ. Также считаю, что даже в матче с «Локомотивом» они точно не потеряют очки, не проиграют в Москве», — сказал Петржела «СЭ».
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с отрывом в четыре очка от «Спартака». В матче «Зенит» — «Химки» отличились Вячеслав Караваев и Андрей Мостовой.
(Екатерина Звенигородская)
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры
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