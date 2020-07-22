Семак рассказал, что было самым важным в матче «Зенита» с «Ростовом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после гостевого матча 30-го тура Тинькофф — РПЛ с «Ростовом» (2:1) поблагодарил команду за волевую победу на фоне ротации. По его словам, для чемпионов сейчас главное — подойти в готовности к субботнему финалу Олимп — Кубка России с «Химками» в Екатеринбурге.

— Хорошая игра по качеству, — сказал Семак в послематчевом комментарии. — Очень неплохо начали. Немножко из колеи выбил гол после рикошета. После пропущенного мяча нам не хватало остроты в атаке, хотя контролировали мяч неплохо. Во втором тайме смогли все-таки забить и один, и второй мяч, добиться волевой победы. С чем я команду и поздравляю.

Понятно, что дали возможность кому-то отдохнуть — кто-то остался, кто-то сыграл тайм, молодежь получила игровой опыт. Саша Васютин сыграл. Потихоньку даем возможность играть тем футболистам, которые у нас в обойме. Рад за Мамману, который фактически год спустя вернулся в строй, сегодня провел 45 минут. Конечно, это здорово. Сейчас самое важное — восстановиться и готовиться к финалу Кубка России.

—За счет чего удалось переломить ход встречи?

— В начале первого тайма тоже были хорошие моменты, не хватало точности и остроты в передачах. Что касается второго тайма, надо отдать должное Азмуну — он и в первом моменте мог забить головой, но вратарь хорошо сыграл, и потом здорово открывался. Выход наших основных нападающих — Азмуна и Дзюбы — добавил остроты, вариативности в завершающей стадии у нас стало больше. Моменты были очень неплохие. Некоторые из них реализовали, поэтому смогли добиться победы.

— Как себя чувствует Андрей Лунев? Есть понимание по срокам восстановления?

— На данный момент точных сроков нет. Сейчас идет первая фаза лечения. Наши доктора и физиотерапевты убирают воспалительный процесс в мышцах, дальше будет обследование, по итогам которого более детально и точно будем знать, на сколько выбыл Андрей. Чувствует себя неплохо. Надеюсь, травма ограничится месяцем.

— Все замены были плановыми?

— Практически все были плановыми, за исключением выхода Караваева. Не хотели его выпускать, хотели дать возможность выйти Одоевскому. Но, к сожалению, Дриусси почувствовал мышечный спазм, пришлось его заменить. Хотели дать Одоевскому почувствовать вкус победы и игры в премьер-лиге, но сегодня не получилось. (Артем Агапов)