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Семак: «Рад, что последние матчи в календарном году «Зенит» проведет у себя дома»

15:03
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 17-го тура Тинькофф РПЛ с «Уралом» высказался о сильных сторонах соперника.

— Конечно, график — сумасшедший, особенно для игроков сборной, у которых было семь выездов подряд, — цитирует Семака пресс-служба клуба. — Это очень тяжело. Сейчас рады, что наконец-то вернулись и последние матчи в календарном году проведем у себя дома. Естественно, дома играть всегда приятнее. Рады, что закончился этот достаточно сложный выездной отрезок.

«Урал» гораздо надежнее стал играть в обороне. Это опытная команда, у которой есть хорошие футболисты, уже опытные, которые умеют и хорошо контролировать мяч, и правильно играть. Очень крепкая команда с точки зрения состава и игры. Посмотрим, нам нужно прежде всего определиться с нашими игроками — с теми, кто лучше готов на данный момент.

Матч «Зенит» — «Урал» пройдет 5 декабря в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 19.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-12-04-sergey-semak-grustno-igrat-bez-zriteley.htm

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