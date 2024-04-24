Семак — о затяжках времени в матче с «Рубином»: «Судья на поле, чтобы дух спорта соответствовал»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на затяжки времени от игроков «Рубина» (0:2) в матче 21-го тура РПЛ.
— Было много затяжек времени от казанцев, электрокар несколько раз выезжал, но игроки при этом вставали и сами покидали поля. Мог ли судья помешать этому, чтобы не происходило таких затяжек?
— Судья и есть на поле, чтобы дух спорта, наверное, соответствовал. Я понимаю, если столкнулись головой, нужно останавливать. А если игрок сам упал, лежит, а судья останавливает... И там другие моменты, которые были, непонятные многие действия. Но судья — это судья, а наша игра — это наша игра.
— «Краснодар» в параллельном матче победил, отрыв в одно очко. Как оцените сейчас чемпионскую гонку, насколько сильно она обострилась? Впереди матч с «Динамо» тоже непростой.
— Думаю, мы всегда относились к таблице достаточно серьезно. Это со стороны журналистов, наверное, было отношение другое. У нас оно всегда на максимальном уровне находится. Мы прекрасно понимаем, что сложно будет, все будут терять очки. На сегодняшний день то право на ошибку, которое мы заработали, теперь у нас нет. Те же «Динамо» и «Краснодар» — команды, которые могут бороться за первое место. Мы в том числе будем сражаться. На данный момент все зависит от нас. Дальше посмотрим, — сказал Семак на пресс-конференции.
«Зенит» (50 очков) продолжает лидировать в РПЛ. Отрыв от «Краснодара» (49), занимающего второе место, сократился до одного очка. В параллельном матче «быки» обыграли «Балтику» (3:2).
«Рубин» (36) обошел «Ростов» (34) и поднялся на восьмую позицию в турнирной таблице.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|15
|5
|5
|44-22
|50
|
2
|Краснодар
|25
|14
|7
|4
|41-25
|49
|
3
|Динамо
|25
|12
|8
|5
|42-33
|44
|
4
|Локомотив
|25
|10
|11
|4
|42-34
|41
|
5
|Спартак
|24
|11
|5
|8
|34-29
|38
|
6
|ЦСКА
|24
|9
|10
|5
|44-33
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|6
|8
|42-35
|36
|
8
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|23-30
|36
|
9
|Ростов
|24
|9
|7
|8
|36-38
|34
|
10
|Пари НН
|25
|8
|4
|13
|24-33
|28
|
11
|Факел
|24
|6
|8
|10
|19-27
|26
|
12
|Оренбург
|25
|6
|8
|11
|28-33
|26
|
13
|Урал
|24
|6
|6
|12
|24-38
|24
|
14
|Балтика
|25
|6
|5
|14
|25-31
|23
|
15
|Ахмат
|24
|6
|5
|13
|23-37
|23
|
16
|Сочи
|24
|4
|7
|13
|26-39
|19
|24.04
|16:00
|
Оренбург – Динамо
|1 : 2
|24.04
|18:15
|
Пари НН – Локомотив
|2 : 3
|24.04
|20:30
|
Зенит – Рубин
|0 : 2
|24.04
|20:30
|
Краснодар – Балтика
|3 : 2
|25.04
|16:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|25.04
|18:15
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|25.04
|20:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.04
|20:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|12
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3