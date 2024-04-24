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Сегодня, 23:24

Семак — о затяжках времени в матче с «Рубином»: «Судья на поле, чтобы дух спорта соответствовал»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на затяжки времени от игроков «Рубина» (0:2) в матче 21-го тура РПЛ.

— Было много затяжек времени от казанцев, электрокар несколько раз выезжал, но игроки при этом вставали и сами покидали поля. Мог ли судья помешать этому, чтобы не происходило таких затяжек?

— Судья и есть на поле, чтобы дух спорта, наверное, соответствовал. Я понимаю, если столкнулись головой, нужно останавливать. А если игрок сам упал, лежит, а судья останавливает... И там другие моменты, которые были, непонятные многие действия. Но судья — это судья, а наша игра — это наша игра.

— «Краснодар» в параллельном матче победил, отрыв в одно очко. Как оцените сейчас чемпионскую гонку, насколько сильно она обострилась? Впереди матч с «Динамо» тоже непростой.

— Думаю, мы всегда относились к таблице достаточно серьезно. Это со стороны журналистов, наверное, было отношение другое. У нас оно всегда на максимальном уровне находится. Мы прекрасно понимаем, что сложно будет, все будут терять очки. На сегодняшний день то право на ошибку, которое мы заработали, теперь у нас нет. Те же «Динамо» и «Краснодар» — команды, которые могут бороться за первое место. Мы в том числе будем сражаться. На данный момент все зависит от нас. Дальше посмотрим, — сказал Семак на пресс-конференции.

«Зенит» (50 очков) продолжает лидировать в РПЛ. Отрыв от «Краснодара» (49), занимающего второе место, сократился до одного очка. В параллельном матче «быки» обыграли «Балтику» (3:2).

«Рубин» (36) обошел «Ростов» (34) и поднялся на восьмую позицию в турнирной таблице.

Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
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Семак — о поражении «Зенита» от «Рубина»: «Сопернику улыбнулась удача, а мы не использовали свои моменты»

Осинькин положительно высказался о возможном расширении РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
9
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 1 : 2
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 2 : 3
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 0 : 2
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 3 : 2
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
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Джон Кордоба

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П
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И К Ж
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Виктор Александров

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 20 1 3
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